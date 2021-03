Przedstawiony w lutym projekt polskiej strategii wodorowej do 2030 r. zakłada m.in. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, w tym także na kolei. Według założeń do 2025 r. pierwsze zasilane nim lokomotywy i pociągi powinny jeździć po naszych torach, zastępując ich spalinowe odpowiedniki na trudnych do zelektryfikowania trasach.