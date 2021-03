Zaczyna rozkręcać się machina przygotowań do budowy ponad 700 km linii kolejowych. Jeśli plany udałoby się zrealizować, to byłby duży skok, bo od 1989 r. powstało tylko kilkadziesiąt kilometrów odcinków. W ostatnich dniach spółka CPK otworzyła oferty na wykonanie wstępnych projektów ośmiu odcinków szykowanych linii. Wśród nich są cztery fragmenty, które mają utworzyć szybką trasę kolejową z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny, Łódź, Wrocław, Wałbrzych do granicy z Czechami. Pociągi miałyby się tam rozpędzać do 250 km/h i dzięki temu przejazd z Warszawy do stolicy Dolnego Śląska skróci się z obecnych 3 godz. 40 min do ok. 2 godz.