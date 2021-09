Występując na panelu Forum Ekonomicznego w Karpaczu, poświęconym Kolei Dużych Prędkości jako elementu projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych nawiązał m.in. do podpisanej na początku czerwca br. przez spółkę CPK umowy na prace przygotowawcze dla 140 km nowej linii kolejowej na trasie Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź.

Jak ocenił, to otwarcie niezwykłej, niepowtarzalnej szansy rozwoju całej kolei. Przypomniał, że nowa linia z Warszawy, przez Centralny Port Komunikacyjny do Łodzi, po przedłużeniu do Poznania i dalej do zachodniej Europy przejmie znaczną część ruchu z bardzo silnie dziś obciążonej ruchem towarowym linii kolejowej E20 Warszawa-Poznań.

„To spowoduje zwiększenie popytu i zwiększenie przepustowości” – zaznaczył Merchel. Przypomniał, że w komponencie kolejowym CPK przewidziano 5,5 tys. km linii kolejowych, z czego ok. 1,8 tys. km w nowym przebiegu, a 3,7 tys. km modernizowanych odcinków, za które odpowiada spółka PLK.

Z tego już w tej chwili mamy ok. 700 km zmodernizowanych; w ciągu najbliższych trzech lat będziemy mieli kolejnych 700 km. Czyli 1,5 tys. km z tych 3,7 tys. km, które mamy w kompetencjach PLK, będzie zrealizowanych już teraz. To, co realizujemy, doskonale wpisuje się i w tę kolej szybką, bo będzie jej uzupełnieniem, ale również w koleje regionalne.

"Każdy odcinek, każdy kilometr nowej linii kolejowej otwiera szansę zwiększenia przewozów na pozostałych odcinkach” – zaakcentował Merchel.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.