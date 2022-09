"Po wykonaniu naprawy wagony będą przystosowane do prędkości 200 km/h. Zaoferują liczne udogodnienia dla pasażerów, takie jak: Wi-Fi, indywidualne oświetlenie, nową klimatyzację, dynamiczny system informacji prezentowany na tablicach świetlnych czy nowe drzwi odskokowo-przesuwne. Umowa ma zostać zrealizowana do 2026 roku, a pierwsze wagony z kontaktu zostaną odebrane po 250 dniach od momentu przekazania ich do Pesy" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Prace zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich zostanie wykonana naprawa na 5 poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych 24 wagonów osobowych typu 152A i 35 wagonów 154A. Podczas drugiego etapu, po 18 miesiącach eksploatacji, wagony przejdą przegląd na 3 poziomie utrzymania, wyjaśniono.

Reklama

Spółki przypominają, że podpisana umowa to kolejny przykład współpracy. Przewoźnik odebrał od Pesy 110 zmodernizowanych wagonów typu 111A-20, które przechodziły modernizację wraz z naprawą na piątym poziomie utrzymania. Do parku taborowego spółki dołączy jeszcze 15 takich pojazdów. Zakończenie ich odbiorów, zgodnie z zapisami umowy, planowane jest w II kwartale 2023 roku, a wartość całego kontraktu wynosi 540,4 mln zł brutto. W bydgoskich zakładach modernizowane są również składy ED74. Do tej pory spółka odebrała 7 z 14 pojazdów. Wartość całego zamówienia wynosi 275 mln zł brutto, a ostatni zmodernizowany pojazd trafi do PKP Intercity w 2023 roku. Pod koniec 2020 roku PKP Intercity odebrało ostatnie ze 125 wagonów, które dla przewoźnika zmodernizowała bydgoska Pesa. Tym samym zrealizowana została warta blisko 470 mln zł brutto umowa. Z nowoczesnych wagonów korzystają pasażerowie w całej Polsce. Podobnie jak z wielofunkcyjnych wagonów Combo.

W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

(ISBnews)