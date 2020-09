- Średnia prędkość pociągu towarowego w Europie to 44 km/h. W Polsce wynosi ona 23-25 km/h. Do końca 2023 r. prędkość tą chcemy zwiększyć do 35-40 km/h - mówił podczas EKG w Katowicach Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.

Jak się okazuje, to dopiero początek zwiększania prędkości pociągów towarowych w Polsce. - Nowe inwestycje rozpoczniemy od 2022 r. i po 5-6 latach chcemy uzyskać średnią prędkość sięgającą 50-60 km/h. To założenie jest bardzo realne. Zakładając nawet, że cała Europa też pójdzie do przodu, my nie będziemy już zostawać w tyle – zaznaczył Ireneusz Merchel.