Jak poinformował w poniedziałek Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, od 4 stycznia 2021 r. ładunki klientów Lufthansy Cargo transportowane z i do Polski konsolidowane będą w Pyrzowicach. Uruchomiony zostanie tam punkt przeładunkowy dla części transportu wykonywanej drogą naziemną.

„Dzięki uruchomieniu pojedynczego punktu integracji frachtu w modelu RFS (Road Feeder Service) możliwe będzie zwiększenie liczby oferowanych połączeń z Polski do dwóch głównych baz Lufthansy Cargo funkcjonujących na lotniskach we Frankfurcie i Wiedniu” – zaznaczył Adamczyk.

RFS (Road Feeder Service) to usługi transportu przesyłek ciężarówkami między różnymi lotniskami realizowane na zlecenie linii lotniczych. Z punktu widzenia przepisów samochód ciężarowy RFS traktowany jest jako przewóz lotniczy, m.in każdy transport ma nadany numer rejsu.

„Ponadto dzięki współpracy z lokalnym agentem obsługi naziemnej w Katowice Airport cały proces logistyczny będzie wydajniejszy, co skutkować będzie znaczną oszczędnością czasu, zwłaszcza w przypadku przesyłek tranzytowych” – dodał przedstawiciel Katowice Airport.

Cytowany przez Adamczyka dyrektor ds. sprzedaży i handlingu Lufthansy Cargo w Europie Środkowo-Wschodniej Wojciech Ryglewicz zapewnił, że dzięki zwiększeniu zakresu działalności na lotnisku Katowice operator zaoferuje swoim klientom częściej realizowane połączenia i przyspieszony czas transportu.

W Katowice Airport przed dalszą drogą do głównej bazy przewoźnika we Frankfurcie lub do Wiednia konsolidowane będą ładunki z Polski i zagranicznych punktów we Lwowie, Koszycach oraz Ostrawie.

Szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik przypomniał, że od prawie 15 lat tamtejsza infrastruktura jest dywersyfikowana, dlatego w południowo-wschodniej części portu powstała nowa strefa cargo – z nowym terminalem towarowym, obszerną płytą postojową dla frachtowców i dużym parkingiem.

„W trakcie pandemii koronawirusa, która dla branży lotniczej bez wątpienia jest największym kryzysowy wyzwanie w historii, nie traciliśmy czasu i sfinalizowaliśmy umowę z Lufthansą Cargo. Uruchomienie polskiego hubu RFS tego przewoźnika w Pyrzowicach to kolejny milowy krok w rozwoju segmentu przewozu ładunków w Katowice Airport” – ocenił Tomasik.

Katowice Airport jest największym regionalnym lotniskiem cargo w Polsce. W 2019 r. z i do Pyrzowic przewieziono ponad 20 tys. ton ładunków. Obecny rok, mimo pandemii koronawirusa, port spodziewa się zamknąć podobnym wynikiem.

Lotnisko Katowice należy też do największych lotnisk regionalnych w Polsce w obsłudze pasażerskiej. Przed pandemią GTL prognozowało na 2020 r. obsłużenie rekordowej liczby 5,5 mln pasażerów; obecnie spodziewa się, że z lotniska skorzysta o ok. 70 proc. mniej podróżnych niż w rekordowym dotąd roku ubiegłym, kiedy odprawiono na nim 4,84 mln podróżnych.