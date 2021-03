"Od dziś, 30 marca, na Lotnisku Chopina w Warszawie można już wykonać test w kierunku COVID-19 jeszcze przed opuszczeniem stołecznego portu. Pierwszy punkt pobrań znajduje się w terminalu przed kontrolą zaświadczeń Straży Granicznej. Drugi jest zlokalizowany w hali odbioru bagażu" - poinformował w komunikacie port.

Jak podał port, pierwszy z punktów pobrań, zlokalizowany w terminalu, przed kontrolą zaświadczeń Straży Granicznej, został opracowany głównie z myślą o osobach przylatujących do Polski z krajów strefy Schengen. Punkt jest czynny codziennie, w godzinach planowych przylotów Schengen (od około 6.00 do około 24.00). Można w nim wykonać szybki test antygenowy; czas oczekiwania na niego to ok. 20 minut; wynik wydawany jest w języku polskim; koszt 170 zł (płatność tylko kartą).

Drugi z punktów pobrań, zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 7. Punkt ten przeznaczony jest dla pasażerów Schengen i Non Schengen; czynny jest codziennie w godzinach od 6.30 do ostatniego planowego przylotu (do około godziny 24:00). W punkcie można wykonać szybki test antygenowy; czas oczekiwania - ok. 20 minut; wynik wydany jest w formie papierowej w języku angielskim; koszt to 200 zł.

Lotnisko przypomniało, że w nocy, z poniedziałku na wtorek (29-30 marca), weszły w życie zmienione przepisy dotyczące kwarantanny dla podróżujących. Wszyscy wracający do kraju samolotem kierowani są na kwarantannę, którą w przypadku przylatujących ze strefy Non Schengen uchyli wyłącznie negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w Polsce.

Kto uniknie kwarantanny?

Jak podał port, podróżni przylatujący na Lotnisko Chopina ze strefy Schengen zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu w języku polskim lub angielskim, wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i okażą jego wynik na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.

"Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu, w którym odbędzie kwarantannę oraz numeru telefonu kontaktowego" - czytamy.

Jak dodano, z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

Osoby przylatujące na Lotnisko Chopina spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której obowiązane są podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego, niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy.

"Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin. Osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki dopuszczonej przez Unię Europejską będą zwolnione z kwarantanny" - napisano.

Test na Covid-19 dla wyjeżdżających z Polski

Także pasażerowie odlatujący ze stołecznego portu mogą wykonać szybkie testy antygenowe, jak również testy RT-PCR oraz PCR w trybie CITO w kierunku Covid-19.

Mobilny Punkt Pobrań (MPP) zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest czynny całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Punkt zlokalizowany jest na parkingu przed terminalem lotniska, na poziomie odlotów, obok należącego do Polskiego Holdingu Hotelowego hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Drugi punkt zlokalizowany jest w samym hotelu.

Wynik testu PCR w trybie CITO dostępny jest w maksymalnie 30 min. od momentu pobrania wymazu. W przypadku testu RT-PCR należy zgłosić się do punktu odpowiednio wcześniej, ponieważ odbiór wyniku testu RT-PCR możliwy jest po 24 godzinach. Na wyniki testu antygenowego oczekuje się około 20 minut.

Wyniki wydawane są również w Mobilnym Punkcie Pobrań, zorganizowanym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA; zlokalizowanym jest on przy terminalu; czynny jest całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Zaświadczenia wydawane są w języku polskim i angielskim.

Szybki test antygenowy to wydatek 200 zł. Cena testu RT-PCR wynosi 520 zł, a PCR w trybie CITO 620 zł. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe przepisy dot. kwarantanny weszły w życie w nocy z poniedziałku na wtorek (29-30 marca).

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznacza spadek o 70,9 proc. wobec roku poprzedniego.