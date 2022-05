Linia lotnicza pożyczyła od państwa w ubiegłym roku łącznie 3,4 mld euro w postaci kredytów i gwarancji. Ostatecznie jednak wykorzystała z niej 942 mln euro.

Reklama

W czwartek przewoźnik poinformował, że jego przychody w pierwszym kwartale br. wzrosły ponad dwukrotnie, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Obroty w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku wyniosły 930 mln euro, a obecnie 1903 mln euro. „Jeśli ożywienie potrwa nadal, KLM planuje spłacić całą pożyczkę jeszcze w tym roku” – czytamy w komunikacie linii lotniczej.

Holenderski przewoźnik poinformował także, że w minionym kwartale jego samolotami podróżowało prawie pięć milionów pasażerów. W pierwszym kwartale ubiegłego roku było ich niecałe półtora miliona.

KLM twierdzi, że liczba pasażerów i przychód nadal rosną pomimo zamknięcia rosyjskiej przestrzeni powietrznej, co zmusza ją do wybierania dłuższych, a co za tym idzie, kosztowniejszych tras.