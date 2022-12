„Z uwagi na możliwe wydłużenie czasu oczekiwania do punktów kontroli bezpieczeństwa prosimy o wcześniejszy przyjazd na lotnisko” – podkreślono we wpisie na Twitterze.

„Dwie godziny dla lotów średniodystansowych. Trzy godziny dla lotów dalekodystansowych i międzykontynentalnych” – dodano.

"Aktualna sytuacja wynika z dużej liczby zachorowań operatorów kontroli bezpieczeństwa w tegorocznym sezonie grypowym. Ze strony zarządzającego lotniskiem na bieżąco monitorujemy sytuację i dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować problemy. Zamknęliśmy m.in. część punktów niemających wpływu na obsługę pasażerów, w tym wybrane przejścia dla pracowników" – wyjaśniła rzecznik prasowy PPL i Lotniska Chopina Anna Dermont, przepraszając równocześnie za niedogodności.

W listopadzie Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 1,1 mln osób – poinformowały w czwartek PAP służby prasowe portu lotniczego. Dodano, że przez 11 miesięcy z warszawskiego lotniska skorzystało ponad 13,2 mln podróżnych.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec poprzedniego roku. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec przedpandemicznego 2019 r.