Jak podkreślił Rafał Augustyniak, Geis nie pozycjonuje się jedynie jako dostawca usług, ale jako integrator oraz doradca, aktywnie wspierający klientów w optymalizacji procesów logistycznych. Ta optymalizacja dotyczy zarówno redukcji kosztów, jak i kluczowego obecnie obszaru – zrównoważonego rozwoju.

Zajmuje on również centralne miejsce w strategii Grupy Geis. Opublikowany w 2023 roku raport zrównoważonego rozwoju szczegółowo analizuje oddziaływanie firmy w trzech wymiarach: środowiskowym, społecznym oraz w governance. Ambitnym celem środowiskowym, zadeklarowanym przez firmę do 2040 roku, jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Postawiono też konkretny, krótkoterminowy cel – ograniczenie emisji CO2 o 60 proc. do końca 2030 roku, w porównaniu do poziomu z 2020 roku.

Inwestycje w fotowoltaikę i inne rozwiązania

– Realizacja tych celów wymaga konkretnych działań. Grupa Geis aktywnie testuje i wdraża samochody elektryczne, inwestuje w montaż farm fotowoltaicznych na swoich obiektach oraz dba, by infrastruktura była jak najbardziej przyjazna środowisku. Przykładem jest nowoczesny obiekt w Eversdorfie, oddany do użytku w zeszłym roku, który wyposażono w zaawansowane technologie fotowoltaiczne i stacje ładowania pojazdów elektrycznych – dodaje Rafał Augustyniak i zaznacza, że również w Polsce Geis intensywnie pracuje nad wdrażaniem rozwiązań proekologicznych i optymalizacyjnych.

Trwają testy zaawansowanych rozwiązań AI do planowania tras dystrybucyjnych. Kluczowym elementem optymalizacji dostaw ostatniej mili jest wykorzystanie naczep typu City Liner. Te specjalistyczne naczepy, których flota liczy obecnie około 40 sztuk i jest sukcesywnie powiększana zależnie od potrzeb, znacząco poprawiają efektywność operacyjną i kosztową w porównaniu do standardowych pojazdów.

Trendy na przyszłość

Dyrektor Augustyniak wskazuje na kilka kluczowych obszarów rozwoju, które będą definiować branżę. Będzie to z pewnością dalszy postęp w zakresie AI, robotyzacji i automatyzacji procesów logistycznych. Niezwykle istotne będzie też szersze stosowanie elektrycznych środków transportu oraz paliw alternatywnych, takich jak olej napędowy HVO1. Geis już teraz aktywnie wykorzystuje to rozwiązanie, zabezpieczając 6 milionów litrów HVO1 dla swoich klientów. Jego użycie przekłada się na znaczącą optymalizację emisji CO2.