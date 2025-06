Jaka jest kondycja branży TSL w 2024 roku?

Nasza rozmówczyni wskazuje na dużą zmienność. Jak mówi dużo firm zyskało, dużo firm straciło. Mimo to widać pozytywne sygnały: firmy inwestują w informatykę i majątek trwały, szukając rozwiązań w tych zmianach, które wchodzą na rynku globalnym.

Zapytana o największe obawy sektora, odpowiedziała, że to co najbardziej niepokoi firmy to kwestie ceł i wojen handlowych, rwania się łańcuchów dostaw i w większym stopniu regionalizacji niż prowadzenia takich globalnych łańcuchów dostaw. W związku z tym te zmiany zachodzące na rynkach światowych, wymuszają również większą współpracę z dostawcami, z klientami. W kontekście wyzwań pojawia się także temat ESG.

Podkreśliła, że mimo niestety niezbyt wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Europie, Polska wypada na tym tle dobrze. Sprzyjają temu popyt wewnętrzny i relatywnie niska inflacja. Najnowsze, ostatnie prognozy Komisji Europejskiej na lata 2025 i 2026 pokazują, że na tle innych krajów Unii Europejskiej faktycznie mamy większy potencjał. Polska może stać się hubem logistycznym Unii Europejskiej – zaznaczyła dr hab. Haliną Brdulak, profesor SGH.