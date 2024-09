Popularność elektrycznych hulajnóg w Polsce

Elektryczne hulajnogi na polskich ulicach pojawiły się już pięć lat temu. Od tego czasu ich popularność systematycznie rośnie. Jak zauważa Małecki, z roku na rok firma odnotowuje coraz większą liczbę przejazdów. W 2023 roku liczba ta wzrosła o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Hulajnogi stają się stałym elementem miejskiego krajobrazu, szczególnie w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do transportu publicznego bywa ograniczony.

Statystyki: krótkie dystanse i codzienna mobilność

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość przejazdów na hulajnogach obejmuje krótkie dystanse – do 3 kilometrów (30% użytkowników) i do 5 kilometrów (50% użytkowników). Hulajnogi elektryczne pełnią funkcję tzw. pierwszej i ostatniej mili, stanowiąc uzupełnienie innych form transportu, takich jak metro, tramwaj czy autobus. Pomagają pokonywać krótkie odcinki, np. z osiedla do przystanku.

Współpraca z miastami: klucz do sukcesu

Firma Bolt kładzie duży nacisk na współpracę z władzami miast. Przed wprowadzeniem usługi w nowym miejscu, firma rozmawia z lokalnymi włodarzami, aby dostosować ofertę do specyfiki miasta. Współpraca obejmuje m.in. dostosowywanie map, ograniczenia prędkości hulajnóg w newralgicznych miejscach oraz tworzenie dedykowanych parkingów. Przykładem jest Poznań, gdzie powstały specjalne strefy parkowania, tzw. „hop and go”, co pomaga uporządkować przestrzeń miejską i uniknąć nieprawidłowego parkowania hulajnóg.

Wyzwania: parkowanie i edukacja użytkowników

Problemem, który pojawia się w wielu miastach, jest nieodpowiednie parkowanie hulajnóg. Klienci zostawiają je w miejscach utrudniających ruch pieszym czy innym użytkownikom dróg. Firma Bolt stawia na edukację użytkowników oraz współpracę z miastami. Dodatkowo wprowadzono system sztucznej inteligencji, który sprawdza, czy hulajnoga została poprawnie zaparkowana. Jeśli nie, użytkownik nie może zakończyć przejazdu, dopóki nie poprawi swojej lokalizacji.

Koszty i trwałość hulajnóg

Prowadzenie biznesu hulajnóg elektrycznych wiąże się z różnymi kosztami, takimi jak energia czy naprawy. Hulajnogi firmy Bolt mają modułową konstrukcję, co umożliwia wymianę uszkodzonych części, co zwiększa ich żywotność. Małecki zaznacza, że firma stara się korzystać z odnawialnych źródeł energii, aby minimalizować koszty i dbać o środowisko.

Rozwój usługi i przyszłość biznesu

Bolt obecnie działa w ponad 75 miastach w Polsce, a w planach na przyszłość jest rozszerzenie oferty na mniejsze miasta, szczególnie te położone w pobliżu większych ośrodków. Zainteresowanie takimi usługami rośnie, co widać po licznych prośbach od samych mieszkańców oraz władz miast o wprowadzenie hulajnóg do ich lokalizacji.

Rowery elektryczne: ciekawy, ale niepopularny pomysł

Na koniec rozmowy poruszono temat rowerów elektrycznych, które przez trzy lata były dostępne w Polsce. Niestety, nie zdobyły one tak dużej popularności, jak hulajnogi, co skłoniło firmę Bolt do wycofania ich z polskiego rynku w 2024 roku. Jednak w innych krajach europejskich rowery elektryczne cieszą się dużym zainteresowaniem.

Elektryczne hulajnogi stały się stałym elementem krajobrazu polskich miast. Dzięki współpracy z władzami lokalnymi i ciągłemu doskonaleniu usług firma Bolt dostarcza rozwiązania odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Wciąż jednak kluczowe jest rozwijanie infrastruktury oraz edukacja użytkowników, aby hulajnogi mogły w pełni spełniać swoją funkcję jako ekologiczny i wygodny środek transportu.