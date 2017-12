Jak powiedział Krzysztof Trębski, "Lasy Państwowe przekazały do KZN dane o nieruchomościach o łącznej powierzchni ponad 348 tys. 640 ha". Dodał, że "znajdują się na nich budynki o łącznej powierzchni ponad 591 tys. 633 m kw., a w nich m.in. lokale, których łączna powierzchnia wynosi ponad 10 tys. 430 m kw." - dodał Trębski.

Jak zaznaczył, nieruchomości położone są na obszarach miejskich (w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy itp.) lub poza ich granicami - o ile dane tereny są przewidywane do urbanizacji w świetle planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dla porównania, Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości szczegółowe dane przeszło 5 tys. działek o powierzchni ponad 2,77 tys. ha. Natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dostarczył do KZN dane dotyczące 45 tys. działek, o łącznej powierzchni ponad 59 tys. ha.

Przekazanie danych nie oznacza automatycznego przejęcia nieruchomości. Urzędnicy KZN po zebraniu danych będą wybierali grunty, nadające się do wykorzystania na potrzeby programu Mieszkanie plus.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa. Grunty, które wejdą do KZN zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa powstaną w 2019 r.

KZN podpisał już porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań.

Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus ws. 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP SA oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski

edytor: Dorota Skrobisz