Według filipińskich urzędników do incydentu doszło we wtorek. Uszkodzona została jedna jednostka filipińskiej straży przybrzeżnej i jedna jednostka rybacka, które płynęły w kierunku ławicy Scarborough.

"Chińska straż przybrzeżna podniosła napięcia i poziom swojej agresji wobec jednostki filipińskiej straży przybrzeżnej. Po raz pierwszy nasza jednostka została poddana bezpośredniemu strumieniowi z armatki wodnej o takim ciśnieniu, że doprowadziło to do uszkodzeń strukturalnych" – powiedział Tarriela.

Reklama

Zaznaczył, że użycie armatki wodnej nie oznacza jeszcze ataku zbrojnego. Zarzucił jednak Chinom, że zwiększyły ciśnienie wody w armatkach.

Chiny zajęły ławicę Scarborough w 2012 roku, wypychając filipińskich rybaków na mniej zasobne łowiska. Pekin później pozwolił im wrócić na ławicę, ale ostatnio napięcia znów się nasilają, zwłaszcza odkąd w 2022 roku prezydenturę na Filipinach objął Ferdinand Marcos Jr.

Reklama

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu zbrojnego. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu, w tym Filipin, do poszczególnych części tego akwenu, bogatego w surowce i kluczowego dla międzynarodowego handlu.(PAP)