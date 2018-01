Co zakłóca loty? Alkohol, papierosy, awantury w samolotach

Źródło: PAP

Nowo zatrudnione stewardessy linii lotniczych Japan Airlines pozują do zdjęcia na tle samolotu w barwach linii na lotnisku Haneda w Tokio. Stopa bezrobocia w Japonii spadła w październiku 2013 roku do 4 proc. Na początku roku wynosiła 4,2 proc. Fot. Kiyoshi Ota, Bloomberg's Best Photos 2013.źródło: Bloomberg

autor zdjęcia: Kiyoshi Ota