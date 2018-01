"Obserwujemy utrzymujące się zainteresowanie rozwojem współpracy między firmami z obu krańców tego korytarza. W relacjach handlowych między Europą Środkowo-Wschodnią a Chinami od lat dominuje import z Państwa Środka do krajów naszego regionu, widzimy jednak coraz ambitniejsze plany zwiększania eksportu do drugiej największej gospodarki świata wśród naszych klientów. Widoczne jest również znaczne zainteresowanie chińskich inwestorów lokowaniem kapitału w Polsce i na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja o utworzeniu 'CEE-China Desk' akurat w Warszawie ma związek z rozmiarem lokalnego rynku i jego potencjałem rozwojowym. Polska jest wiodącą gospodarką w tym regionie, oferując największe możliwości rozwoju biznesu. Obecność Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku, z funkcjonującym połączeniem kolejowym między Łodzią a dwoma chińskimi miastami, oraz fakt, że nasz kraj należy do członków-założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), również były ważnymi argumentami przemawiającymi za lokalizacją tej specjalnej jednostki właśnie nad Wisłą" - powiedział prezes zarządu HSBC Bank Polska Michał H. Mrożek, cytowany w komunikacie.



Nową jednostką pokieruje Rachel Wang, Chinka z 15-letnim doświadczeniem w bankowości. W ramach "CEE-China Desk" będzie koncentrowała się na wspieraniu chińskich klientów banku zainteresowanych inwestycjami w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspieraniem firm pochodzących z Polski i innych krajów tego regionu realizujących ekspansję na rynku chińskim, podano także.



To kolejna inicjatywa realizowana przez HSBC w ramach korytarza handlowo-inwestycyjnego łączącego Europę Środkowo-Wschodnią z Chinami. HSBC był pierwszym bankiem, który umożliwił firmom z tej części Europy rozliczenia handlowe w chińskiej walucie. Bank uczestniczył również w pierwszych emisjach obligacji denominowanych w juanie (tzw. panda bonds) przeprowadzonych przez Polskę i Węgry, podano również.



Warszawski "CEE-China Desk" to najnowsza tego typu jednostka spośród 24 "China Desks" działających w globalnych strukturach HSBC i piąta w Europie (pozostałe są w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu). Poza Europą "China Desks" funkcjonują również w Azji (w 11 lokalizacjach), na Bliskim Wschodzie i w Afryce (4) oraz na terenie obu Ameryk (4).



„Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie ze strony chińskich firm i ich zagranicznych partnerów zaangażowanych w projekty związane z budową Nowego Jedwabnego Szlaku na usługi bankowe takie jak finansowanie, rozwiązania chroniące przed różnymi rodzajami ryzyka czy z zakresu zarządzania środkami finansowymi. Dzięki międzynarodowej sieci 'China Desks' możemy efektywnie wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych na tym szlaku" - powiedział prezes HSBC w Chinach David Liao.



Wymiana handlowa między Europą Środkowo-Wschodnią a Chinami wzrosła w 2016 roku o 4,3% mimo słabych wyników globalnego handlu, a w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku o 14,1%, jak podał chiński premier, Li Keqiang, w swoim wystąpieniu podczas listopadowego szczytu "16+1" w Budapeszcie. Wartość chińskich inwestycji w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na których koncentruje się "CEE-China Desk" banku HSBC, w latach 2000-2016 wyniosła prawie 4,5 mld euro, jak wynika z danych Rhodium Group. To samo źródło podaje, że na koniec 2015 roku wartość ta kształtowała się na poziomie 3,425 mld euro, podsumowano.



HSBC Bank Polska S.A. jest spółką zarejestrowaną w Polsce, należącą do Grupy HSBC. Bank koncentruje się na świadczeniu usług bankowych klientom korporacyjnym i instytucjonalnym oraz operacjach skarbowych. Działając za pośrednictwem centrali zlokalizowanej w Warszawie, regionalnych centrów bankowości korporacyjnej w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku oraz centrum usług biznesowych w Krakowie, HSBC Bank Polska S.A. wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji międzynarodowej oraz zagranicznych inwestorów w prowadzeniu działalności w Polsce.

