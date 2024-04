Flixbus ogłosił na konferencji prasowej we wtorek otwarcie bezpośredniego połączenia autokarowego z Warszawy do Londynu. Trasa ruszy 20 maja br., a autokary przewoźnika będą zaczynały podróż z dworca autobusowego Warszawa Zachodnia - przekazano na spotkaniu z prasą. Pojazdy po drodze będą zatrzymywać się m.in. na przystankach w Łodzi, Poznaniu i Berlinie, a w cenę biletu będzie wchodzić przeprawa promowa przez kanał La Manche (z Calais we Francji do Dover w Anglii). Podróż potrwa 27 godzin, z czego dwie godziny pasażerowie spędzą na promie.

Także Rzym, Praga i Mediolan

Poza nowym połączeniem z Polski do Wielkiej Brytanii, zapowiedziano również wydłużenie kilku tras kursujących z Polski do krajów Europy Zachodniej. Wśród nich znalazły się m.in. bezpośrednie połączenia z Giżycka do Oldenburga, z Gdańska do Rzymu, z Zamościa do Pragi, z Białegostoku do Mediolanu, z Chełma do Lyonu i z Przemyśla do Hagi.

W 2023 roku przewoźnik obsłużył 81 mln pasażerów, osiągając przychody w wysokości 2 mld euro i skorygowany wynik EBITDA 104 mln euro - przekazano na konferencji. Flixbus operuje obecnie w 43 krajach na świecie i dociera do 250 miast w Polsce. Firma zapewnia również bezpośrednie podróże z Polski do 300 miast w 22 krajach Europy - podano.

Zapowiedziano także, że do 2040 roku marka Flixbus będzie oferowała bezemisyjne podróże po Europie, a w ujęciu globalnym ma się to stać do 2050 roku.

Spółka Flix SE działa pod czterema markami (Flixbus, Flixtrain, Greyhound i Kamil Koç) w 43 krajach świata. Poza Europą przewoźnik operuje na trasach w Turcji, Kanadzie, USA, Meksyku, Brazylii, w ostatnich miesiącach również w Chile i Indiach. Flix dysponuje flotą ponad 5700 autokarów, 13 pociągów, dociera w 5600 miejsc na świecie oraz zatrudnia 5500 pracowników.