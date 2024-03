"W weekend zmieniamy czas z zimowego na letni, w lotnictwie zmienia się rozkład lotów. Od niedzieli, 31 marca na Lotnisku Chopina wchodzi w życie nowa siatka połączeń, w której pojawią się nowości" - przekazał w czwartek port.

Polskie Linie Lotnicze LOT od 4 czerwca połączą Polskę z Arabią Saudyjską. Rejsy do Rijadu będą się odbywać trzy razy w tygodniu we wtorki, czwartki, niedziele. Ponadto polski przewoźnik od 11 kwietnia wraca na trasę do Aten. Loty zaplanowane są codziennie.

3 maja wystartują rejsy tureckiej linii SunExpress do Izmiru. Loty będą początkowo wykonywane trzy razy w tygodniu – we wtorki, środy i piątki. Od lipca częstotliwość lotów wzrasta do sześciu razy w tygodniu (bez sobót). Linie SunExpress realizowały wcześniej na tej trasie rejsy czarterowe, które zostały zawieszone we wrześniu 2021 roku.

W czerwcu planowane jest uruchomienie połączenia linii Ethiopian Airlines do Addis Abeby w Etiopii. Będzie to drugie, po Kairze, letnie połączenie rozkładowe do Afryki. Rejsy do Addis Abeby mają się odbywać cztery razy w tygodniu.

Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont przypomniała, że 31 marca do strefy Schengen w transporcie lotniczym wchodzą dwa nowe kraje – Bułgaria i Rumunia. "Co oznacza, że podróżując do tych państw nie będziemy się już kierować do kontroli paszportowej" - wskazała.

Jak zauważyło lotnisko, rośnie ruch na trasie Warszawa – Tel Awiw w Izraelu. W marcu br. połączenia wznowił węgierski Wizz Air, który dołączył do operujących ponownie na tym kierunku PLL LOT (od lutego) i El Al (od października 2023).

Na przełomie sezonów, 13 marca, uruchomione zostało także połączenie PLL LOT do stolicy Uzbekistanu – Taszkentu.

"Łącznie w letniej siatce połączeń stołecznego lotniska znalazły się 122 kierunki rozkładowe" - przekazało lotnisko.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W pierwszym miesiącu 2024 roku port obsłużył 1,38 mln podróżnych, czyli o ponad 2 proc. więcej niż w zwycięskim, jak do tej pory, styczniu 2020 roku. W lutym lotnisko odprawiło ponad 1,4 mln pasażerów. W sumie przez dwa pierwsze miesiące tego roku lotnisko odprawiło 2 mln 785 tys. 627 podróżnych. W lutym, wśród pięciu najbardziej popularnych, regularnych kierunków ze stołecznego portu znalazły się: Londyn, Paryż, Amsterdam, Dubaj oraz Frankfurt.