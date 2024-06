Nowe połączenie do Rumunii startuje w poniedziałek, 3 czerwca, i będzie wykonywane cztery razy w tygodniu, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Rejsy do Oradei będą odbywały się w poniedziałki, środki, piątki i soboty. W środy i piątki samolot wystartuje z Warszawy o 11.25, a rejs powrotny zacznie się z Oradei o 14.35. W poniedziałki i w soboty loty z Warszawy będą wykonywane o 14.30, a z powrotem do Warszawy o 17.40. Połączenie będzie wykonywane przez samoloty typu Embraer 170 i 175, a lot potrwa około 1,5 godziny.

Reklama

Oradea zachwyca turystów barokową, secesyjną, ale też socrealistyczną architekturą

LOT podkreślił, że połączenie z Oradeą to trzeci rumuński kierunek w siatce połączeń rozkładowych Polskich Linii Lotniczych LOT, po Bukareszcie i Kluż-Napoce. Spółka zaznaczyła, że mieszkańcy regionu Bihor zyskają połączenie z Warszawą oraz - przesiadając się na Lotnisku Chopina - z innymi portami w Polsce, Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. "Oradea, położona w północno-zachodniej Rumunii, zachwyca turystów przede wszystkim barokową, secesyjną, ale też socrealistyczną architekturą. Może być także bazą wypadową do odkrywania okolicznych obszarów przyrodniczych, w tym Gór Apuseni" - poinformował LOT.

Reklama

Rejsy z Warszawy do Oradei będą realizowane dzięki współpracy w formule PSO (Public Service Obligation) z regionem Bihor. Od 31 marca 2024 r. Rumunia jest w Strefie Schengen – nie ma już konieczności przechodzenia kontroli granicznej. Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik ma też połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.