Murapol zwiększył sprzedaż mieszkań o ponad 18% r: r do 3 605 lokali w 2017 r.



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań w 2017 r. wobec 3 042 rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r, podała spółka. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku Murapol zakontraktował 1 137 mieszkań, czyli o ponad 13% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

"Najwięcej umów podpisanych przez grupę Murapol w IV kw. minionego roku dotyczyło mieszkań zaoferowanych w Warszawie, gdzie nabywców znalazło 305 lokali. Wypracowany wynik jest efektem dużego zainteresowania klientów mieszkaniami powstającymi w inwestycji Murapol Atrium Służewiec. Kolejne miasta z największą kwartalną kontraktacją mieszkań to Wrocław, Kraków i Poznań, z odpowiednio 187, 147 i 114 umowami. Po blisko 100 mieszkań Murapol sprzedał w Katowicach, Łodzi i Toruniu" - czytamy w komunikacie.

"Rok 2017 był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju grupy Murapol, opartego z jednej strony na zdrowych fundamentach zbudowanych w ciągu 16 lat działalności holdingu, z drugiej na sprzyjającej sytuacji rynkowej. Na obecnym etapie szczególnie zależy nam na pokazaniu naszym interesariuszom, że ten wzrost jest stabilny i zrównoważony. Przejawem korzystnych perspektyw dla spółki oraz sprzyjającej sytuacji ekonomicznej jest choćby fakt, że w minionym roku zawarliśmy z klientami ponad 2,9 tys. umów deweloperskich w formie aktów notarialnych. W ten sposób zagwarantowaliśmy sobie pewne źródło finansowania realizacji inwestycji, gdyż ryzyko rezygnacji takich klientów z zakupionych mieszkań jest ograniczone do minimum i plasuje się poniżej 1%. Dodatkowo niski wskaźnik rezygnacji z mieszkań zakontraktowanych, jak również portfel aktywnych inwestycji uzasadnia fakt, iż w bieżącym roku celujemy w podpisanie przez grupę 3,5 tys. umów deweloperskich. Rozpoczynający się rok z pewnością będzie czasem intensywnego rozwoju grupy Murapol. Przemawiają za tym zarówno posiadany portfel projektów będących już w realizacji oraz w przygotowaniu, który zapewni nam dalsze zwiększanie skali działalności, jak i rozpoczęcie przygotowań do upublicznienia spółki" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Konsekwentnemu umacnianiu pozycji rynkowej Grupy Murapol w kolejnych latach będzie sprzyjał posiadany bank ziemi o wartości 710 mln zł. Pierwszą grupę tworzących go gruntów stanowią tereny inwestycyjne zakupione przez grupę na własność w latach 2016 i 2017, a przygotowywane na nich projekty inwestycyjne posiadają już prawomocne pozwolenia na budowę. Inwestycje te będą realizowane w latach 2018-2020 i powstanie w nich 10,9 tys. lokali mieszkalnych. Wartość tych terenów wynosi 340 mln zł netto. Pozostałą część banku ziemi grupy Murapol stanowią nieruchomości objęte zawartymi warunkowymi umowami przedwstępnymi z ich właścicielami. Na terenach tych powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę kolejnych 11 tys. lokali mieszkalnych. Zakupy tych gruntów zostaną sfinalizowane w latach 2018 i 2019, po uprzednim kompleksowym uregulowaniu kwestii administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie budowy mieszkań. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi 370 mln zł netto, podano także.

"Posiadany portfel projektów w przygotowaniu to składnik aktywów, który daje nam komfort na utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu skali działalności, przy jednoczesnym wyeliminowaniu presji na nabywanie gruntów po znacznie zawyżonych cenach. Bank ziemi, jakim dysponujemy, pozwala nam podejmować decyzje zakupowe tylko takich nieruchomości, które gwarantują nam wypracowanie satysfakcjonującej nas marży na realizowanych inwestycjach oraz pozwalają zachować konkurencyjność cenową oferowanych lokali i co najmniej utrzymać dotychczasową dynamikę sprzedaży mieszkań w kolejnych latach" - podsumował Iskra.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

