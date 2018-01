Medalami odznaczeni pośmiertnie zostali: Wiktoria i Jan Ciurlikowie, Karolina Denkiewicz, Adam Rysiewicz, Helena i Aleksander Styś oraz ich dzieci Janina Gołębiowska, Leokadia Wojtkowska i Antoni Styś, Natalia Szczekało oraz jej synowie Ivan i Aleksander, Stanisław Wolski, Aleksandra i Kazimierz Woroszyłło, Marta Kielak, Franciszka Sętkowska, Maria i Adam Świąder.

Jak podkreśliła ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, nawet po latach od zakończenia II wojny światowej wciąż trudno wyobrazić sobie, jak wielką odwagę miały osoby, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów od zagłady.

"Żeby budować przyszłość, trzeba pamiętać o przeszłości. Myślę, że to bardzo ważna misja naszej ambasady robić te uroczystości i pamiętać o tych ludziach, którzy są dla mnie jakimiś prawie nowoczesnymi świętymi. Tak zawsze myślę o tych, którzy w tym procesie stracili swoje życie. Dla mnie to zawsze poruszające" - powiedziała podczas briefingu poprzedzającego uroczystość.

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Wojciech Fałkowski zwrócił uwagę, że poniedziałkowa uroczystość to dzień powrotu do "przeszłości, która żyje, zmusza nas do pamięci, myślenia i odpowiedzialności".

"To jest ta historia, o której chętnie byśmy nie mówili, a którą chcemy pamiętać, ponieważ byli wtedy ludzie, którzy zaświadczyli nie tylko o swojej odwadze, ale przede wszystkim o tym, że ludzkie wartości istnieją. Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat" - zaznaczył, otwierając ceremonię.

Tytuł "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" przyznawany jest od 1963 r. przez jerozolimski Instytut Yad Vashem osobom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Z wnioskiem mogą występować ocaleni oraz ich krewni. Odznaczenie jest tytułem honorowym, a wyróżnieni mogą dodatkowo ubiegać się o przyznanie honorowego obywatelstwa Izraela.(PAP)

autor: Daria Porycka