Impexmetal zawarł umowy na dostawę walcarki zimnej za ok. 115 mln zł



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Impexmetal podpisał z niemiecką Achenbach Buschhutten dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin za ok. 115 mln zł, podała spółka.

"Pierwsza z umów, zawarta w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem NCBiR ze środków unijnych, obejmuje dostawę innowacyjnych części walcarki, które pozwolą na walcowanie specjalnych stopów aluminium przeznaczonych do przemysłu samochodowego, druga natomiast dotyczy dostaw pozostałych części maszyny. Łączna wartość zawartych umów wynosi około 115 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Planowany termin dostawy walcarki do Zakładu Aluminium Konin to I kwartał 2019 roku, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na IV kwartał 2019 roku, podano również.

"Zakup walcarki związany jest z przyjętą przez emitenta strategią rozwoju Impexmetal S.A. na lata 2018 -2026, zakładającą wzrost mocy produkcyjnych zakładu Aluminium Konin do około 200 tys. ton, o czym spółka informowała [...] 4 stycznia 2018 roku. Zakup sfinansowany zostanie ze środków własnych oraz z kredytu inwestycyjnego, który spółka planuje w tym celu zaciągnąć" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)