"Wydano instrukcje przedstawicielce katalońskiego rządu w Brukseli, aby nie pozwoliła na spotkanie w lokalach delegacji Katalonii" w belgijskiej stolicy - powiedziało źródło dyplomatyczne, cytowane przez AFP.

Według współpracowników Puigdemonta spotkanie, po którym miała się odbyć konferencja prasowa, zostało ostatecznie przeniesione w inne miejsce.

Roger Torrent, szef katalońskiego parlamentu, kontrolowanego przez zwolenników oderwania się Katalonii od reszty Hiszpanii, w środę rano przybył do Brukseli, by spotkać się ze zdymisjonowanym przez władze centralne Puigdemontem i czworgiem innych deputowanych. Chodzi o byłych ministrów katalońskiego rządu, którzy pod koniec października 2017 roku schronili się w Belgii przed aresztowaniem. Hiszpański wymiar sprawiedliwości zarzuca im m.in. rebelię i nieposłuszeństwo wobec Madrytu w związku z działaniami na rzecz secesji Katalonii.

Obecnie Puigdemont jest jedynym kandydatem na szefa nowego katalońskiego rządu, który ma powstać w następstwie grudniowych przedterminowych wyborów do katalońskiego parlamentu. Torrent dąży do tego, by do końca miesiąca odbyła się sesja parlamentu w Barcelonie, podczas której zaprzysiężony zostałby nowy premier.

Jeśli Puigdemont pozostanie w Belgii, to będzie musiał zostać zaprzysiężony na odległość. Jednak eksperci prawni katalońskiego parlamentu ocenili, że byłoby to niezgodne z prawem, a tego samego zdania jest też regionalna opozycja. Madryt zapowiedział, że taką procedurę zaskarżyłby do Trybunału Konstytucyjnego.

Z kolei jeśli Puigdemont wróci do Hiszpanii, to najpewniej zostanie aresztowany, podobnie jak inni deputowani, którzy wraz z nim zbiegli do Brukseli.

Od przejęcia przez Madryt kontroli nad Katalonią trzy miesiące temu lokale katalońskiego przedstawicielstwa w Brukseli są bezpośrednio podporządkowane władzom centralnym.

"Nie ma powodów, by uniemożliwiać przeprowadzenie tego spotkania. (...) Zastrzegamy sobie prawo do zbadania prawnych konsekwencji tej sytuacji" - powiedział rzecznik partii Puigdemonta, Joan-Maria Pique. (PAP)