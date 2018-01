Movie Games planuje wejście na giełdę w tym roku



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Movie Games rozpoczyna współpracę z Domem Maklerskim Navigator, której celem jest realizacja planu upublicznienia spółki w 2018 roku, poinformował wiceprezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

"Po szczegółowej analizie rynku oraz licznych spotkaniach z instytucjami finansowymi zdecydowaliśmy się na wybór Domu Maklerskiego Navigator jako partnera w tym procesie. Przekonało nas nie tylko doświadczenie i zaangażowanie, ale również zaproponowana innowacyjna strategia przedstawienia naszej spółki przy planowanym upublicznieniu. Jednocześnie, cieszymy się z zainteresowania inwestorów naszą spółką. Traktujemy to jako dodatkową motywację" - powiedział Wcześniak, cytowany w komunikacie.

"Do grona akcjonariuszy Movie Games dołączył prywatny inwestor - Łukasz Tomasik. Transakcja zakupu akcji ustaliła wycenę spółki na poziomie 100 mln zł. Firma oficjalnie ogłosiła także zawarcie umowy z Domem Maklerskim Navigator, której celem jest upublicznienie spółki w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie.

"Obserwowałem rozwój Movie Games praktycznie od dnia powstania spółki. W sektorze technologii i gier komputerowych dostrzegam ogromny, wciąż niewykorzystany, potencjał biznesowy. Wierzę, że autorski model działania Movie Games może pozwolić na dynamiczny rozwój spółki na skalę globalną" - powiedział Tomasik, cytowany w komunikacie, który portfolio swoich inwestycji budował dotychczas w obszarze sektora nieruchomości i projektów medycznych.

Rok 2017 upłynął dla Movie Games przede wszystkim pod znakiem wytężonej pracy. Dwie premiery, znacząca rozbudowa struktur wewnętrznych, a także otwarcie nowego oddziału w Katowicach, podano w informacji.

"Pierwszy kwartał roku 2018 to jednak nie tylko działania związane z planowanym wejściem na giełdę, ale również nieustające prace nad bieżącymi produkcjami i nowymi projektami" - zaznaczono w informacji.

"Uruchomiliśmy kampanię Kickstarter dla gry '303 Squadron:Battle of Britain' i jesteśmy bardzo zadowoleni z jej przebiegu - osiągnęliśmy cel zbiórki w 98 godzin zamiast zakładanych 40 dni - teraz zależy nam na osiągnięciu jak najlepszego łącznego wyniku. Dodatkowo, w najbliższych miesiącach przewidujemy premierę wyczekiwanej przez fanów gry 'Lust for Darkness'. Wkrótce ujawnimy także cztery nowe gry, w tym jedną, będącą największą pośród naszych dotychczasowych projektów, z którą wiążemy znaczne oczekiwania" - powiedział prezes Aleksy Uchański, cytowany w komunikacie.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego, od 25 lat związanego z branżą gier komputerowych jako dziennikarz i przedsiębiorca. Inwestorami w spółce są PlayWay oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad siedmioma produkcjami. Zespoły developerskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim.

(ISBnews)