Alior Bank rozwija system Dronn, wyznaczył do robotyzacji 118 procesów



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Dzięki opartemu o mechanizmy sztucznej inteligencji systemowi Dronn, Alior Bank zrealizował w ubiegłym roku ponad 1,2 mln połączeń w ramach miękkiej windykacji oraz 77 tys. kontaktów w celu zebrania oświadczeń FATCA i przeprowadził prawie 1,3 mln rozmów ankietowych. Bank planuje dalsze rozszerzanie skali działalności systemu, m.in. w zakresie wsparcia sprzedaży zdalnej, podał Alior.

"W roku 2017 skala działań Dronna objęła 963 tys. połączeń w windykacji Alior Banku oraz 239 tys. rekordów w windykacji dla partnera zewnętrznego. Ponadto Wirtualny Doradca przeprowadził prawie 1,3 mln rozmów ankietowych w ramach procesu segmentacji klientów oraz kontaktował się z 77 tys. osób w celu zebrania oświadczeń o rezydencji podatkowej (FATCA). W najbliższym czasie system zostanie wdrożony m.in. w zakresie wsparcia sprzedaży zdalnej" - czytamy w komunikacie.

Dronn to wykorzystywany w banku od 2015 r. system oparty na sztucznej inteligencji, biometrii i analityce mowy, należący do najbardziej zaawansowanej generacji robotów. System wspiera zdalny kontakt z klientami.

"Bank wskazał do robotyzacji 118 procesów, które będą stopniowo optymalizowane w ciągu najbliższych trzech lat. Pozwoli to ograniczyć koszty operacyjne przy jednoczesnym wzroście zadowolenia klientów. Automatyzacja powtarzalnych procesów jest natomiast szansą na rozwój i zmniejszenie rutyny wśród pracowników" - czytamy także.

Bank podkreślił, że Wirtualny Doradca został zintegrowany ze środowiskiem do obliczeń statystycznych oraz wizualizacji wyników. Prowadzone są prace nad dalszym rozwojem narzędzia. Obejmują one przede wszystkim wdrożenie uczenia maszynowego oraz rozumienie języka naturalnego.

Robotyzacja i automatyzacja to jedne z kluczowych założeń "Cyfrowego buntownika" - strategii banku na lata 2017-2020, która jest odpowiedzią na zmiany technologiczne w sektorze bankowym.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)