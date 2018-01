"Rama musi odejść. Zrobił z Albanii dom dla przestępczości zorganizowanej i handlarzy narkotyków" - powiedział podczas manifestacji lider opozycyjnej Albańskiej Partii Demokratycznej (PDSh) Lulzim Basha.

To właśnie jego ugrupowanie oraz Socjalistyczny Ruch na rzecz Integracji i kilka małych partii opozycyjnych byli organizatorami protestu.

Protestujący, którzy nieśli flagi Albanii, Unii Europejskiej i USA, skandowali hasła: "Nie dla narkopaństwa!" i "Rama odejdź!".

Liczbę manifestantów dziennikarze oceniają na nieco ponad 10 tysięcy; organizatorzy mówią o 200-300 tysiącach uczestników, a policja na razie nie podała żadnych danych na ten temat.

Protesty przebiegły pokojowo, ale silne oddziały specjalnych jednostek policji stały w gotowości od początku manifestacji.

Korupcja jest na tyle poważnym problemem w Albanii, że hamuje rozwój instytucji demokratycznych. Od kilku miesięcy toczy się dochodzenie w sprawie powiązań byłego szefa resortu spraw wewnętrznych Saimira Tahiriego, bliskiego współpracownika Ramy, który oskarżany jest o związki z międzynarodową siatką zajmującą się przemytem marihuany.

Rama oskarża opozycję o próbę stworzenia sztucznego kryzysu w państwie, aby uniemożliwić rządowi rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z UE.

Albania jest członkiem NATO od 2009 roku, a od 2014 kandyduje do wejścia do UE; Tirana liczy na to, że negocjacje w tej sprawie rozpoczną się w tym roku. (PAP)

