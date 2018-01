Giełda metali w Szanghaju podała we wtorek, że zapasy miedzi spadły o 6,8 proc. do 164.206 ton. Przed tym spadkiem zapasy miedzi były na najwyższym poziomie od 31 sierpnia 2017 r. To też pierwszy spadek zapasów metalu w Chinach od 4 tygodni. Dane te jednak nie wsparły notowań miedzi.

W poniedziałek miedź na LME pozostała bez zmian na poziomie 7.085,00 USD za tonę.

Ubiegły tydzień miedź w Londynie zakończyła bardzo dobrym wynikiem - wzrostem notowań o 7,3 proc. - najmocniejszym od tygodnia kończącego się 3 listopada 2017 r.