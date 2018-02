LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 263 firmy w styczniu



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 23 370 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lutego 2018 r., wobec 18 316 rok wcześniej, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 263 firmy netto, dodano.

"To najlepszy start roku w naszej historii. Styczeń był rekordowy pod względem liczby nowych klientów. Równocześnie szykujemy się do przenosin do nowej siedziby, co pozwoli nam zwiększyć zespół. Cały czas koncentrujemy się na realizacji naszej strategii budowy platformy i narzędzi do komunikacji tekstowej" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Obecnie spółka prowadzi prace nad wieloma projektami i narzędziami, przygotowywanymi z myślą o większej platformie komunikacyjnej. Rozwijana dokumentacja API, marketplace oraz budowana od dłuższego czasu społeczność klientów i firm skupionych wokół produktu mają w dłuższej perspektywie pozwolić na budowę szerszego wachlarza produktów i usług komunikacyjnych dla biznesu, podano także.

W styczniu LiveChat Software udostępnił Customer Service Report 2018. W raporcie eksperci spółki analizują dane zebrane m.in. na podstawie 334 mln czatów przeprowadzonych w ciągu roku, przypomniano w komunikacie.

Z rozwiązania LiveChat korzystają klienci z ok. 150 krajów. Są to firmy ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich sektorów jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)