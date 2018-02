Bank Pekao wprowadza nową ofertę detaliczną, chce pozyskać 400 tys. ROR w br.



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadził nowy rachunek oraz konto oszczędnościowe dla klientów detalicznych i ulepszył ofertę dla studentów. Celem banku jest pozyskanie 400 tys. nowych rachunków osobistych brutto w 2018 roku, a także wzrost cross-sellingu, poinformowali przedstawiciele banku.

"Mamy nowy rachunek osobisty, konto dla studentów, nowości, jeśli chodzi o aplikacje mobilne. Konto osobiste już sprzedaje się bardzo dobrze. Jesteśmy najbardziej dynamicznie zmieniającym się bankiem na polskim rynku. Naszą filozofia jest to, że nie możemy zmieniać się wolniej niż otoczenie i rynek, a sektor bankowy zmienia się bardzo dynamicznie. Mamy bardzo silne kompetencje w tworzeniu innowacji. Chcemy być liderem zmiany" - powiedział prezes Michał Krupiński podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że zmiany przekładają się bardzo pozytywnie na klientów, jak i wyniki w zakresie dochodowości i rentowności.

W strategii zaprezentowanej w ub. roku bank określił swoje ambicje do 2020 roku na m.in. 400 tys. ROR-ów rocznie oraz podwojenie liczby klientów mobile.

"Wprowadziliśmy 25 stycznia nowe konto osobiste, wprowadzamy też konto oszczędnościowe, co w naszym przypadku jest nowym podejściem, ale wierzymy, że nasza przewaga skali spowoduje, że będziemy bardzo liczącym się graczem w tym zakresie. Aplikacja PeoPay - nowa bankowość mobilna daje nam zupełnie nowe możliwości. Omnichannel - tu robimy duży postęp, całkowicie przebudowaliśmy strukturę organizacyjną w IV kw." - powiedział wiceprezes Marek Tomczuk.

W zakresie kredytów gotówkowych bank osiąga już "bardzo dobre" rezultaty i będzie umacniać swoją pozycję, dodał.

Tomczuk podkreślił, że Pekao chce być bankiem głównych relacji, by móc oferować klientom całą paletę rozwiązań. Cel to wzrost liczby rachunków detalicznych o 400 tys. w 2018 roku.

"To są nowe ROR-y brutto. Jeśli chodzi o konwersję, to nie zakładamy, że to będzie duża skala, ale wyjdziemy z bardzo otwartą komunikacją do dotychczasowych klientów. Oczekujemy, że 80-90% to będą nowi klienci. Obecnie 41% klientów, których pozyskujemy to osoby młode" - powiedział Tomczuk.

Wiceprezes poinformował, że bank posiada ponad 14% udziału w rynku kredytów dla studentów i zamierza zwiększać ten udział.

"Będziemy umacniać naszą pozycję lidera. Bank współpracuje z 47 uczelniami w Polsce. Baza klientów to blisko 200 tys., co daje 14,5% udziałów w rynku" - powiedział.

Bank Pekao - w ramach nowej oferty - proponuje m.in. bezpłatne konto pod warunkiem 500 zł zewnętrznego wpływu i 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub PeoPay miesięcznie, do 100 zł zwrotu za OC samochodu w PZU, do 100 zł zwrotu za rachunki za komórki, opłacane poleceniem zapłaty, przelewy odciskiem palca, płatności wielowalutowe za granicą, jedną umowę na ROR i konto oszczędnościowe na 6 mies. o oprocentowaniu 2,7%.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)