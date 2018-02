Pfleiderer zaprosił do sprzedaży do 1,08 mln akcji własnych po 37,5 zł: szt.

Harmonogram zaproszenia jest następujący:



- data publikacji zaproszenia: 7 lutego 2018 r.



- termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 8 lutego 2018 r.



- termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 22 lutego 2018 r.



- przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych: 27 lutego 2018 r.



- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych: 27 lutego 2018 r., podano także.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski.W czerwcu ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do skupu do 10% akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,6 zł za akcję w terminie do 30 czerwca 2018 r.Grupa Pfleiderer specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy produktów drewnopochodnych dedykowanych branży meblowej, wyposażeniu wnętrz, budownictwu itp. Zakłady produkcyjne zlokalizowane w Niemczech i Polsce zajmują odpowiednio 1 i 2 pozycję od względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r."(ISBnews)