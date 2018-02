Benefit Systems zrestrukturyzuje zadłużenia 3 spółek z segmentu fitness



Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Benefit Systems wyraziła zgodę na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia wybranych spółek z segmentu "fitness" poprzez podwyższenie ich kapitałów zakładowych, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki na wniosek zarządu spółki wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez spółkę restrukturyzacji zadłużenia wybranych spółek z tzw. segmentu "fitness", polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącą spółką w 100% zależnych od spółki z kwoty 4 713 600 zł do kwoty 10 813 600 zł, tj. o kwotę 6 100 000 zł, w drodze utworzenia 122 000 nowych udziałów i objęcia ich przez spółkę w zamian za wkład pieniężny w wysokości 61 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Wkład pieniężny w wysokości 61 mln zł zostanie wykorzystany na:

a. podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fitness Academy będącej spółką w 100% zależną od Fit Invest z kwoty 160 000 zł do kwoty 2 860 000 zł, tj. o kwotę 2 700 000 zł w drodze utworzenia 27 000 nowych akcji i objęcia ich przez Fit Invest w zamian za wkład pieniężny w wysokości 27 000 000 zł,

b. podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fabryka Formy będącej spółką w 100% zależną od Fit Invest z kwoty 3 457 702 zł do kwoty 5 457 702 zł, tj. o kwotę 2 000 000 zł, w drodze utworzenia 20 000 000 nowych akcji i objęcia ich przez Fit Invest w zamian za wkład pieniężny w wysokości 20 000 000 zł,

c. podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Fitness Place będącą spółką w 100% zależną od Fit Invest z kwoty 5 000 zł do kwoty 1 405 000 zł, tj. o kwotę 1 400 000 zł, w drodze utworzenia 28 000 nowych udziałów i objęcia ich przez Fit Invest w zamian za wkład pieniężny w wysokości 14 000 000 zł, podano także.



"Środki otrzymane przez Fitness Academy, Fabrykę Formy oraz Fitness Place zostaną wykorzystane na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych tym podmiotom przez spółkę. Przewidywany termin realizacji wyżej wskazanych działań to pierwsza połowa 2018 r." - czytamy także.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

