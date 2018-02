iFun4all wyda grę 'Serial Cleaner' na Nintendo Switch w Japonii w II kw. 2018 r.



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Curve Digital Publishing Ltd. - wydawca gry iFun4all "Serial Cleaner" - zawarł umowę z Teyon Japan G.K. na wydanie tej gry na platformie Nintendo Switch w Japonii, podał iFun4all. Premiera planowana jest na II kw. 2018 r.

"Z uwagi na istotność japońskiego rynku sprzedaży gier na platformę Nintendo Switch, podpisanie przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki sprzedaży gry, a w konsekwencji na wyniki finansowe emitenta" - czytamy w komunikacie.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)