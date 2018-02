Syria: Prorządowe siły wjeżdżają do Afrinu, turecka artyleria prowadzi ostrzał

Źródło: PAP

Państwowa telewizja syryjska pokazała we wtorek konwój prorządowych bojowników, wjeżdżający do kontrolowanego przez Kurdów regionu Afrin, by pomóc w odparciu tureckiej ofensywy. Syryjska TV informuje, że artyleria turecka ostrzeliwuje tamten obszar.