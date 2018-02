Migranci zostali deportowani z Niemiec do Afganistanu

Źródło: PAP

Po odrzuceniu wniosków o azyl niemieckie władze deportowały do Afganistanu 14 obywateli tego kraju. Jak poinformowało bawarskie MSW, samolot z Afgańczykami odleciał we wtorek wieczorem do Kabulu.