Produkcja węgla JSW spadła r: r do 3,47 mln ton w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,47 mln ton w IV kw. 2017 r. wobec 4,15 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,47 mln ton wobec 3,56 mln ton), podała spółka.

Produkcja węgla koksowego w IV kw. br. wyniosła 2,57 mln ton, a produkcja węgla do celów energetycznych 0,9 mln ton wobec odpowiednio 3,01 mln ton i 1,14 mln ton.

Sprzedaż węgla ogółem w IV kw. 2017 r. wyniosła 3,57 mln ton wobec 4,24 mln ton rok wcześniej.

Produkcja koksu w JSW w IV kw. 2017 r. wyniosła 0,86 mln ton wobec 0,97 mln ton rok wcześniej.

Sprzedaż zewnętrzna koksu wyniosła 0,89 mln ton wobec 0,99 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem WZK Victoria odpowiednio: 0,89 mln ton wobec 0,98 mln ton).

"Średnia cena węgli koksowych sprzedanych przez JSW w IV kw. 2017 r. (przeliczona na USD wg średniego kursu NBP za IV kw. 2017 r.), wyniosła ponad 85% średniej wartości indeksu TSI oraz ponad 90% ceny ustalanej wg modelu Nippon Steel" - czytamy w komunikacie.

Relacje cen koksu sprzedanego przez Grupę JSW w IV kw. 2017 r. (przeliczonych na złote wg kwartalnego średniego kursu NBP) do indeksu Nippon Steel pozostały na poziomie uzyskanym w III kw. 2017 r., podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)