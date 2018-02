Sędzia ten jest w stanie spoczynku, a prawo stanowi, że członkami KRS takie osoby być nie mogą. Przepisy są jednak tak skonstruowane, że opozycja może doprowadzić do wyboru Lewińskiego. W ten sposób zyska pretekst do sabotowania nowo powołanego organu i żądania stwierdzenia nieważności wyborów, do których dojdzie najprawdopodobniej pod koniec marca.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.