DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie przeważa zieleń na giełdach; Powell i wybory we Włoszech - to dwie niewiadome

Źródło: PAP

W zachodniej Europie na razie przewaga zieleni na giełdowych parkietach. Wystąpienie Jerome'a Powella - nowego szefa Fed - we wtorek w amerykańskim Kongresie i niedzielne wybory parlamentarne we Włoszech - to dwie niewiadome w polu zainteresowania inwestorów - podają maklerzy.