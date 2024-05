Karta nauczyciela do zmiany. Tylko kiedy?

Mieliśmy już zespoły Hall, Zalewskiej, Czarnka, teraz pora na zespół Nowackiej. Samorządowcy apelują, aby najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. wypracował on konkretne rozwiązania, bo sytuacja gmin jest bardzo poważna. Jednak nie wygląda na to, żeby prace toczyły się szybko