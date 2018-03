Grupa AB liczy ma dalszy wzrost obrotów w kanale VAD dzięki nowym przetargom



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów obrotów w kanale VAD (Value Added Distributor) dzięki wzrostowi otwartych ofert przetargowych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego w tym kanale sięgnął 21%.

"W znacznie większej skali współpracujemy z naszymi partnerami nad przygotowaniem ofert przetargowych. Według danych rynkowych, tylko w czwartym kwartale otwartych zostało o 39% więcej ofert przetargowych. Jeśli trend w zakresie przetargów się potwierdzi, to kanał VAD nadal powinien dynamicznie rosnąć. Oprócz tego liczymy też na Cloud i segment RTV/AGD" - powiedział Ochędzan podczas konferencji prasowej.

Obserwowany wzrost przetargów będzie miał wpływ na wyniki w 2018 r., dodał.

"Jako dystrybutor VAD, wykorzystujemy nasze zasoby i atuty, chociażby dedykowany zespół inżynierów i project managerów, centrum kompetencyjne czy zaplecze technologiczne. Kolejni nowi dostawcy zaawansowanych rozwiązań wybrali nas min dlatego, że posiadamy solidne zaplecze merytoryczne, logistyczne i finansowe. Co więcej, jesteśmy wiodącym dystrybutorem HP Enterprise, lidera w segmencie VAD" - powiedział członek zarządu Zbigniew Mądry, cytowany w materiałach prasowych.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)