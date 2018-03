Elemental Holding nie doszedł po porozumienia ws. przejęcia holenderskiej spółki



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i nie ustalił nowego terminu realizacji transakcji, podała spółka.

"Po przeprowadzeniu prawnego, finansowego i podatkowego due diligence, w procesie negocjacji strony nie doszły do porozumienia co do szczegółowych parametrów transakcji. W konsekwencji transakcja nie została sfinalizowana w prognozowanym terminie, a strony nie ustaliły nowego terminu jej realizacji" – czytamy w komunikacie.

Na początku stycznia Elemental Holding przedłużył do 1 marca negocjacje, których przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)