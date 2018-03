Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Klienci PKO Banku Polskiego wykonali ponad 15 tys. transakcji o łącznej wartości ponad 100 mln zł w ciągu półtora miesiąca od uruchomienia kantoru internetowego (styczeń br.), podał bank.

"Tak wysokie zainteresowanie kantorem internetowym PKO Banku Polskiego to dowód na to, że klienci doceniają nowoczesne i proste rozwiązania. W połączeniu z komplementarnymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, kantor pozwala w szybki sposób obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych. Cieszy nas również fakt, że klienci chętnie korzystają z wymiany walut nie tylko na złotówki, ale też bezpośrednio pomiędzy zagranicznymi walutami, np. EUR na USD" - powiedziała Monika Cieplak z departamentu skarbu PKO BP, cytowana w komunikacie.

Kantor internetowy daje możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych w następujących walutach: dolar amerykański, frank szwajcarski, euro, funt brytyjski oraz korony szwedzkie, norweskie i duńskie. Po automatycznym rozliczeniu transakcji środki natychmiast pojawiają się na wskazanym rachunku.

Klienci korzystający z kantoru internetowego mogą śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w EUR i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne.

Do zawarcia transakcji konieczne jest posiadanie rachunków walutowych, które można otworzyć za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)