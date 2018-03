Zysk netto PGNiG spadł r: r do 456 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 456 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 721 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 650 mln zł wobec 1 047 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 323 mln zł wobec 1 705 rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 965 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 10 146 mln zł rok wcześniej.



W 2017 r. spółka miała 2 923 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 351 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35 857 mln zł w porównaniu z 33 196 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto ogółem za 2017 r. wyniósł 2 921 mln zł wobec 2 349 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3 910 mln zł wobec 3 360 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł do 6 579 mln zł wobec 5 974 mln zł w 2016 r.

"Cieszy nas dobry wynik EBITDA i zysk netto, które są najwyższe w historii naszej grupy kapitałowej. Rosnące ceny ropy i gazu, które kształtowały się na istotnie wyższym poziomie niż rok wcześniej, pozwoliły wygenerować świetne wyniki finansowe naszej działalności w segmencie upstream. Aktywnie podchodzimy do realizacji naszej strategii - sprzedaliśmy o ponad 2,5 mld m3 gazu więcej niż przed rokiem" - skomentował wyniki prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zwiększyły się o 16% r/r do 6,12 mld zł. EBITDA tego segmentu wzrosła o 75%. Wydobycie gazu ziemnego w 2017 roku w całej grupie kapitałowej wyniosło 4,54 mld m3 i poprawiło się o 2% r/r, podano w komunikacie.

"Sprzedaż gazu ogółem poza GK PGNiG wzrosła do 26,79 mld m3, czyli o 10% w porównaniu z rokiem 2016. Wolumen sprzedaży gazu w hurcie wzrósł o 55%. Do odbiorców detalicznych sprzedaż zwiększyła się o blisko 0,5 mld m3. Wyższe ceny ropy miały jednak wpływ na koszty pozyskania gazu z importowych kontraktów długoterminowych. Dodatkowo na niższy wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w wygenerowanej EBITDA miał wpływ odpis aktualizujący majątek trwały w tym segmencie w wysokości 364 mln zł" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży segmentu Dystrybucja wyniosły blisko 4,94 mld zł i nieznacznie przekroczyły wynik z 2016 r. Wolumen dystrybuowanego gazu był o ponad 7% wyższy niż rok wcześniej i osiągnął 11,65 mld m3. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej poprawiły się o 5% r/r przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych segmentu.

"W segmencie Wytwarzanie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3% i osiągnął 2,25 mld zł. O 11% wzrosła EBITDA tego segmentu. Sprzedaż ciepła w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 6%, a sprzedaż energii elektrycznej z produkcji o 8%" - podała również spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 034 mln zł wobec 2 576 mln zł zysku rok wcześniej.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.



(ISBnews)