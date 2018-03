Źródło: PAP

Ford wycofuje do naprawy prawie 1,4 miliona samochodów w Ameryce Północnej, ponieważ istnieje ryzyko odpadnięcia koła kierownicy od kolumny, co oznacza utratę możliwości kierowania pojazdem. Dotyczy to modeli Ford Fusion i Lincoln MKZ z lat 2014-18.