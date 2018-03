W oficjalnym komunikacie prezydent Niinisto podkreślił, że zdarzenie w Wielkiej Brytanii, w którym wykorzystano neurotoksyny do próby zabójstwa, wymaga dokładnego zbadania. Dodał, że w tej kwestii „niezbędna jest współpraca Rosji”. „Dwie przedstawiane alternatywne wersje zdarzenia, świadome działanie Rosji lub to, że niebezpieczne substancje są poza jej kontrolą, są bardzo niepokojące” - oświadczył Niinisto. Dodał, że po wyjaśnieniu sprawy „winni powinni odpowiedzieć za swoje czyny”.Prezydent wyraził także gotowość Finlandii do udzielenia wszelkiego wsparcia i pomocy Wielkiej Brytanii. „Prowadzimy bliskie rozmowy z innymi krajami UE i naszymi partnerami” – zakończył Niinisto. Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)