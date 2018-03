KGHM chce zwiększyć dzienny przerób w Sierra Gorda do 130 tys. ton w poł. 2019r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź planuje w tym roku działania w kierunku zwiększenia dziennego przerobu rudy w kopalni w Sierra Gorda w Chile do zakładanego poziomu: 130 tys. ton w połowie 2019 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski.

"Działania w Sierra Gorda to usuwanie wąskich gardeł - debottlenecking. Obecnie przerabiane jest 110 tys. ton dziennie. Sądzimy że do połowy 2019 r. dobijemy do 130 tys. ton" - powiedział Świątkowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że drugim istotnym elementem działań jest utrzymanie ruchu.

KGHM podał w komunikacie, że kopalnia Sierra Gorda w IV kwartale ub.r. kontynuowała eksploatację części złoża o niższej zawartości molibdenu co przełożyło się produkcję tego metalu na poziomie 3,3 mln funtów (dla 55% udziałów), co stanowi wzrost o 14% r/r. W ujęciu rocznym Sierra Gorda wyprodukowała 19,7 mln funtów molibdenu, o 61% więcej niż w roku 2016 (dla 55% udziałów).

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)