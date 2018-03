Pharmena oczekuje finalnej zgody KE na rejestrację 1-MNA 17 kwietnia



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Pharmena oczekuje, że 17 kwietnia br. otrzyma od Komisji Europejskiej (KE) finalną zgodę na rejestrację 1-MNA jako suplementu diety. Przychody spółki za 2017 rok w wysokości 13,5 mln zł zostały obciążone wyraźnym spadkiem wolumenu sprzedaży, wynikającym ze wzrostu konkurencji na rynku dermokosmetyków oraz wyższymi kosztami sprzedaży, związanymi z wprowadzeniem na rynek nowości produktowych z linii Dermena, podała Pharmena.

Pharmena prowadziła w ub. roku prace nad wprowadzeniem 1-MNA jako składnika nowej żywności na rynek UE. Spółka jest o krok od otrzymania finalnej decyzji od Komisji Europejskiej ws. rejestracji 1­MNA.

"Przed finalną decyzją Komisji, Pharmena zastrzegła swoje dowody naukowe. Uzyskanie przez spółkę ochrony danych w sprawie nowej żywności, pozwoli jej na wyłączne prawo do wprowadzania do sprzedaży suplementów diety zawierających 1-MNA przez okres pięciu lat od daty wydania zezwolenia, w tym również we wskazaniach nie objętych ochroną patentową. Spółka przewiduje, że procedowanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Komisji, które jest zaplanowane na 17 kwietnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Pharmena w 2017 roku prezentowałą przemysłowi farmaceutycznemu wyniki zakończonych badań klinicznych leku 1-MNA celem dalszego rozwoju (komercjalizacji) projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego. Proces prezentacji zakończył się w marcu br. Spółka zamierza kontynuować rozmowy dotyczące komercjalizacji tego leku.

Naturalna cząsteczka 1-MNA (1-metylonikotynamid) jest niebadanym wcześniej endogennym metabolitem nikotynamidu, która wykazuje szerokie działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe oraz posiada zdolności do stymulowania endogennej prostacykliny (PGI2).

"Jednocześnie w oparciu o prezentowane wyniki badań II fazy, przemysł wykazał dodatkowo zainteresowanie nowymi wskazaniami dla substancji 1-MNA. Są to choroby o podłożu zapalnym obejmujące niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby oraz tętnicze nadciśnienie płucne" - podano także.

Pharmena w ub. roku wprowadziła kilkanaście nowości produktowych z zakresu dermokosmetyków oraz podpisała nowe istotne umowy eksportowe.

Przychody ze sprzedaży z głównej działalności spółki wyniosły 13,5 mln zł wobec 17 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,6 mln zł, zaś strata netto 0,1 mln zł.

Spółka podkreśliła, że wyniki za 2017 r. zostały obciążone wyraźnym spadkiem przychodów ze sprzedaży wynikającym ze wzrostu konkurencji na rynku dermokosmetyków. Jednocześnie Pharmena poniosła wyższe koszty sprzedaży związane z wprowadzeniem na rynek nowości produktowych z linii Dermena.

"Duży wpływ na wyniki 2017 r. miały niższe wolumeny sprzedaży. Powodem tego był znaczący wzrost konkurencji na rynku. Końcówka roku była bardziej optymistyczna, ponieważ udało nam się przedłużyć na kolejny rok dotychczasowe umowy na dużo lepszych warunkach, a także podpisać nowe kontrakty zagraniczne. Korzyści finansowe ze wspomnianych umów pojawią się w pierwszym kwartale br." - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Pharmena skupiała się na działaniach marketingowych, które mają prowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Z początkiem 2018 roku uruchomiono liczne aktywności, które mają na celu wzmocnić ofertę i pozycję konkurencyjną firmy.

Na poziomie skonsolidowanym grupa wykazała stratę EBITDA wynoszącą 1,6 mln zł oraz stratę netto na poziomie 2,4 mln zł. Poziom skonsolidowanych wyników spółki jest efektem końcowych rozliczeń w obszarze badań klinicznych, które spółka prowadziła nad lekiem 1-MNA i które ostatecznie zostały rozliczone w 2017 r., a także wydatków związanych z wdrożeniem innowacyjnego suplementu diety OTC na rynek, podano także.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

