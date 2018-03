Enea chce podjąć kierunkową decyzję ws. IGCC do końca roku



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Enea chce podjąć kierunkową decyzję w sprawie budowy bloku zgazowania węgla w technologi IGCC koło Bogdanki do końca roku, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

"W III-IV kw. powinno być gotowe feasibility study. Będziemy wszystko robić, żeby do końca roku była kierunkowa decyzja" - powiedział Kowalik dziennikarzom.

Zapytany o możliwy koszt inwestycji powiedział, że za wcześnie jeszcze, by o nim mówić.

"W konwencjonalnej energetyce średni capex to 1,2 mln euro na MW. W przypadku IGCC koszt jest o ok. 30% wyższy, ale będziemy się starali go obniżyć, będziemy się starali spolonizować łańcuch dostaw, żeby projekt był bardziej ekonomiczny" - powiedział prezes.

Wcześniej spółka zakładała zakończenie budowy bloku w roku 2023 lub 2024. W założeniach strategii na lata 2016-2030 Enea podała, że istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300-500 MW.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)