Podczas dwudniowego pobytu na Litwie Obajtek spotkał się premierem tego kraju Sauliusem Skvernelisem, z którym rozmawiał o kwestiach strategicznych z punktu widzenia litewskiego rządu oraz PKN Orlen. Natomiast z ministrem energetyki Zygimantasem Vaiciunasem oraz ministrem komunikacji Litwy Rokasem Masiulisem szef Orlenu podpisał deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W rozmowie z PAP Obajtek ocenił, że klimat w relacjach z Litwą się poprawił. „Widzę, że odpowiedni klimat został stworzony zarówno przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego a także ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Ten klimat przełożył się na rozmowy, w których brałem udział, nie tylko z premierem, ale też ministrami litewskiego rządu” – wskazał prezes naftowej spółki.

Dlatego – jak wskazał - Orlen analizuje uruchomienie procesu rozbudowy Orlen Lietuva. „Myślimy, analizujemy, rozważamy uruchomienie procesu rozbudowy rafinerii w Możejkach, co umożliwi nam lepszy uzysk na przerobie ropy” – powiedział Obajtek.

Jak dodał, działania mają polegać na obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz dostosowaniu produkcji do norm środowiskowych.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie.

W 2006 r. za 1,49 mld dol. PKN Orlen kupił od Jukosu 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln dol.

Po sfinalizowaniu sześć lat temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern ma obecnie 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.

W 2006 r. rosyjski Transnieft zawiesił dostawy ropy do Orlen Lietuva, tłumacząc to awarią rurociągu Przyjaźń-Północ. W związku z tym surowiec do Orlen Lietuva dostarczany jest przede wszystkim tankowcami przez terminal morski w Butyndze, a także w części drogą lądową - koleją.

Rafał Białkowski

>>> Czytaj także: Niemcy wydały ostateczną zgodę na budowę Nord Stream 2