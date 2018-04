Umowy o wsparcie inwestycji z funduszy unijnych podpisali w środę przedstawiciele obu kolejowych spółek, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych – rządowej agendy, która ocenia wnioski o dofinansowanie. Wartość wszystkich trzech projektów to ponad 2,7 mld zł, a dofinansowania unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko – ponad 1,2 mld zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje prawie 37 km drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska (miejsce, w którym południowa obwodnica Warszawy będzie łączyć się z drogą S17) do Garwolina. Nowa ekspresówka będzie przebiegać przez powiaty otwocki (gmina Wiązowna, gmina Celestynów, miasto Otwock, gmina Kołbiel) i garwoliński (gminy Pilawa i Garwolin). Budowa odcinka rozpoczyna się we wsi Góraszka w gminie Wiązowna (za węzłem Lubelska), a kończy w miejscu, w których S17 łączy się z istniejącą obwodnicą Garwolina. Wartość inwestycji to 1,25 mld zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 618,5 mln zł.

"Inwestycję zakończymy w 2020 roku, ale część odcinków będzie przejezdna wcześniej" - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. Przypomniał, że to już 39. umowa o dofinasowanie GDDKiA z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik zaznaczył, że zbudowana droga w kierunku Lublina skróci czas przejazdu do wielu miast. "Pojedziemy szybciej do Lublina, ale także na przykład do Rzeszowa, dzięki budowie drogi S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Doprowadzi to m.in. do lepszego skomunikowania Warszawy z Rzeszowem" - zauważył Słowik.

PKP Intercity zmodernizuje 183 wagony i 20 lokomotyw elektrycznych. Spółka zmodernizuje też 6 lokomotyw spalinowych do prowadzenia prac manewrowych na stacjach i bocznicach oraz kupi 6 pojazdów szynowo-drogowych do prowadzenia prac manewrowych na terenie stacji postojowych. Jak podano, wartość inwestycji to 990,4 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 402,5 mln zł.

"Inwestycja jest częścią największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację już posiadanych, a także na stacje postojowe spółka przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł" - przypomniał prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Natomiast warszawska SKM kupi 21 pociągów - 15 pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych. Zmodernizuje też swoje zaplecze techniczno-postojowe na warszawskich Szczęśliwcach. Zakupione pociągi będą wykorzystywane na liniach obsługiwanych przez SKM w Warszawie. Wartość inwestycji to 498,6 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie 202,7 mln zł.

"Nowymi drogami i połączeniami kolejowymi łączymy Polskę" - wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. "Dlatego tak duże znaczenie mają podpisane dzisiaj umowy na dofinasowanie modernizacji i zakup taboru, ale także na budowę odcinka drogi ekspresowej S17. Transport kolejowy i drogowy powinny się wzajemnie uzupełniać" - zaznaczył. (PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Sonia Sobczyk