"Zamówione przez Gdynię Solarisy, oprócz tradycyjnych napędów trolejbusowych, zostaną wyposażone w dodatkowe baterie umożliwiające jazdę poza trakcją. W przypadku 14 sztuk Solarisów Trollino 12 będą to baterie o pojemności 58 kWh, natomiast w 16 przegubowcach [Trollino 18] zostaną zamontowane baterie o pojemności 87 kWh. Oznacza to, że oba typy pojazdów bez pantografu będą mogły pokonać w trybie bezemisyjnym kilkadziesiąt kilometrów. Dzięki temu gdyńskie trolejbusy będą mogły obsługiwać te rejony miasta, które nie posiadają trakcji trolejbusowej" - czytamy w komunikacie.



Oprócz trolejbusów, w ramach umowy, Solaris dostarczy miastu także baterie, które pozwolą na modernizację kolejnych 21 pojazdów. Wymiana baterii niklowo-kadmowych na litowo-jonowe, wraz z dostosowaniem aparatury energoelektronicznej, to ogromny przeskok technologiczny i jakościowy, który pozwoli na bezemisyjne przejechanie ok. 15-20 km poza siecią trakcyjną. Modernizacja trolejbusów rozpocznie się wiosną tego roku, z kolei dostawa pojazdów do Gdyni rozpocznie się we wrześniu tego roku i zakończy wiosną 2019, podano także.



"Trolejbusy w Gdyni stały się już rozpoznawalnym znakiem jakości w dziedzinie ekologicznego transportu. Po realizacji tego zamówienia będziemy mogli zastąpić na niektórych liniach autobusy właśnie trolejbusami. Dzięki bateriom będą one w stanie jeździć także po trasach pozbawionych sieci trakcyjnej. Nowe trolejbusy będą wyposażone w klimatyzację, będą dostępne dla osób z dysfunkcjami ruchu, a dzięki dużym i wyraźnym wyświetlaczom i wewnętrznym kamerom, zwiększy się bezpieczeństwo pasażerów. Natomiast nowe przegubowce, których do tej pory nie widzieliśmy na gdyńskich ulicach, zabiorą prawie dwukrotnie więcej osób niż pojazd standardowy, przy porównywalnym koszcie eksploatacji. Dzięki nowym pojazdom elektrycznym, ponad 1/3 pasażerów, korzystających z transportu publicznego w Gdyni, będzie przewożona trolejbusami" - powiedziała wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, cytowana w komunikacie.



Gdynia była nabywcą pierwszego trolejbusu wyprodukowanego przez firmę Solaris w 2000 r., przypomniano także w materiale.



Solaris Bus & Coach jest polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 16 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach ponad 30 krajów w ponad 600 miastach.

